إسرائيل: خسائرنا تجاوزت حاجز الـ 28 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

كشفَ البنك المركزي الإسرائيلي أن حجم الخسائر والتكاليف التي تكبدتها تتجاوز حاجز الـ 28 مليار دولار.

البنك المركزي الإسرائيلي، أوضح أن إلى حجم التكاليف على الإنفاق الدفاعي وصل إلى 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة ومدفوعات الدين العام وفقدان الإيرادات الضريبية، بحسب البيان.

وفيما سبق.. تضخم معدل البطالة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي بنحو 10% في أكتوبر بواقع 428 ألف و400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163 ألف و600 في سبتمبر الماضي.

وفي الأثناء.. تقدر الخسارة الشهرية للاحتلال والناجمة عن الحرب على قطاع غزة بنحو 2.4 مليار دولار وفق وزارة المالية الإسرائيلية، في ظل توقعات بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.

بدوره.. كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر مؤلمة، منذ حربه الأخيرة على غزة.