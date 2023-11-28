 أربعة شروط للدبيبة لنجاح اجتماع الأطراف المؤسسة الذي دعا إليه باتيلي

28 نوفمبر، 2023 10:34 م
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أخبار ليبيا 24

حدد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أربعة شروط لنجاح الاجتماع الخماسي الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مؤكدا قبوله للمشاركة.

وفي كلمة مصورة وضع الدبيبة أربعة شروط اعتبرها مهمة لنجاح الاجتماع، وهي كالتالي: أولا: وجود هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل ليبيا.

ثانيا: “يجب أن تركز كل النقاشات والحوارات من أجل هدف واحد محدد للوصول إلـى أساس قانوني دستوري متين، لضمان انطلاق الانتخابات ونجاحها واستمرار حالة الاستقرار”.

ثالثا: “حتى يعترف الجميع بمخرجات الانتخابات ويدعمها فلا مجال لأي مسارات جانبية قصدها التشويش على الهدف الأساسي فأي مسار يؤدي لمرحلة انتقالية جديدة وهو مضيعة للوقت ومرفوض”.

رابعا: “يجب أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة فلا أحكام انتقائية ولا مواد مصممة على أحد أو إقصاء لأي طرف”.

 

 

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28 نوفمبر، 2023 10:34 م
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