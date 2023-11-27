20 بلدية من غرب ليبيا تعلن انضمامها لباقي البلديات الرافضة لسياسة البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

أعلن، عمداء عشرون بلدية من غرب ليبيا، اليوم الإثنين، ضم صوتهم لباقي البلديات من الشرق والجنوب الرافضة لسياسة البعثة الأممية في ليبيا.

وفي بيان: “دان، عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل واستنكروا، ما عزمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر ذراعها المبعوث الخاص الذي انحرف بسياسات واهداف ومهام البعثة في ليبيا والذي كرس جل وقته في شق الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي وإطالة أمد الازمة، وذلك عن طريق زرع الفتنة واشعال فتيل الحرب وتغليبه لطرف على الآخر، بتجاهلها للحكومة الليبية، التي استمدت شرعيتها من مجلس نواب منتخب ويمثل إرادة الشعب الليبي بأكمله، وفرضها مشاركة ما يسمى حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، المنتهيان الولاية، في فريق الحوار المزمع عقده قريبا، وذلك لما يشوبهم من فساد وعرضهم لرشاوي وشراء ذمم، الأمر الذي سوف ينتج عنه حكومة فاسدة مرة أخرى”.

وأضاف البيان:” عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل نضم صوتنا لصوت باقي البلديات، ونعلن رفضنا لسياسة البعثة التي تنتهج لسلك طرق غير مشروعة سعيا منها في إطالة الأزمة وإدارتها، كما نرفض المساس بالسيادة الليبية وزعزعة أمن واستقرار البلاد للحفاظ على ما تبقى من مبادئ وقيم اجتماعية”.