نادية عمران: اجتماع باتيلي مضيعة للوقت وخلط للأوراق

أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن ما تسعى إليه بعثة الأمم المتحدة ممثلة في باتيلى لا يعدو كونه إضاعة للوقت وخلط للأوراق.

وأوضحت عمران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن هذا الاجتماع لن ينتج عنه أي حلحلة في الأزمة الليبية، فالبعثة لازالت تتجاهل أسس المشكل الليبي وحلوله الناجعة ولازالت تقوم بنفس الخطوات وتنتظر نتائج مختلفة.

وكان قد دعا باتيلي قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.