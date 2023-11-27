موجها حديثه لباتيلي.. عقيلة صالح: حكومة حماد هي من تمثل الليبيين في المحافل الدولية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن الحكومة المنبثقة عن المجلس برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية.

وأضاف المستشار صالح: “نقول للجميع والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس”، بحسب كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وقال المستشار صالح: “وجود حكومة أخرى مدعاة للفساد وتتسبب في تأخير التوافق بين الليبيين”، وأضاف أن “الحكومة منتهية الولاية تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة والدليل حضورها للإحاطة”.