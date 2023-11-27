مسلح يطلق النار على طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت الأمريكية

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ألقت، الشرطة بولاية فيرمونت الأمريكية، القبض على مشتبه به في إطلاق النار على ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني في بيرلينجتون، في هجوم تحقق فيه الشرطة باعتباره جريمة يشتبه أنها بدافع الكراهية، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت، شرطة برلينجتون، في وقت سابق، إن رجلا يحمل مسدسا أطلق النار على الضحايا الثلاثة وأصابهم في الشارع بالقرب من جامعة فيرمونت مساء السبت ثم هرب.

وذكرت “سي إن إن” أنّه تمّ القبض على المشتبه به، الذي يدعى جيسون جيه إيتون، 48 عامًا، بعد ظهر يوم الأحد.

وقالت الشرطة، إن اثنين من الضحايا مواطنان أمريكيان والثالث مقيم قانوني في الولايات المتحدة وعمرهما 20 عاما.

وقال عمدة المدينة، ميرو واينبرغر: “إن وجود مؤشر على أن إطلاق النار ربما كان بدافع الكراهية هو أمر مخيف، وهذا الاحتمال يحظى بالأولوية”.

بيان لعائلات الطلبة

وأصدرت، عائلات الضحايا، بيانا مشتركا، في وقت سابق، حثت فيه السلطات على التحقيق في إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، كما فعلت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، وهي مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة.

وتعرفت العائلات على الضحايا بأنهم هشام عورتاني، وهو طالب في جامعة براون في رود آيلاند؛ وكنان عبد الحميد، الطالب في كلية هافرفورد في ولاية بنسلفانيا؛ وتحسين أحمد، الذي يدرس في كلية ترينيتي في ولاية كونيتيكت.

وقالت العائلات الثلاثة إنهم خريجون من مدرسة الفرندز في رام الله، وهي مدرسة ثانوية خاصة تابعة لكويكر في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكان اثنان من الطلاب يزورون منزل عائلة الطالب الثالث في بيرلينجتون لقضاء عطلة عيد الشكر.

وقالت الشرطة إن الثلاثة ما زالوا تحت الرعاية الطبية، وإن اثنان منهم مصابان بطلقات نارية في الجذع وواحد برصاصة في الأطراف السفلية. وقالت الشرطة: “اثنان في حالة مستقرة بينما أصيب الآخر بجروح أكثر خطورة”.