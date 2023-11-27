روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق

27 نوفمبر، 2023 7:46 م
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أخبار ليبيا 24

أدانتْ السلطات الروسية الضربات الجوية التي تنفذها الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وزارة الخارجية الروسية قالت عن الهجوم الإسرائيل الذي وصفته بالغادر، «نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سوريا» بحسب بيان الخارجية الروسية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف أمس، مطار دمشق الدولي، دون ورود معلوماتٍ حول الأضرار

صحيفة الوطن السورية، نقلت عن مصادرها وشهود عيان تصاعد أعمدة الدخان من منطقتي المزة والمعضمية في العاصمة، في أعقاب الانفجارات، مشيرةً إلى أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاريْ حلب واللاذقية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن تل أبيب تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

27 نوفمبر، 2023 7:46 م
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