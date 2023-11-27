خلال لقائه عطاف..باتيلي: لابد من انخراط القادة الليبيين في معالجة القضايا الخلافية 

27 نوفمبر، 2023 9:24 م
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أخبارليبيا24 

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين أنه اتفق مع وزير الخارجية أحمد عطاف على ضرورة انخراط القادة الليبيين في معالجة القضايا الخلافية. 

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”شاركت تقييمي لسير العملية السياسية في ليبيا وتبادلنا وجهات النظر حول جهود المصالحة الوطنية وقضايا أخرى”. 

وتابع المبعوث الأممي :”معالجة القضايا الخلافية تقود للمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، وذلك استجابة لانتظارات الشعب الليبي الذي يتوق لضمان وحدة البلاد وتدشين حقبة من السلام والاستقرار والازدهار أمامها. 

27 نوفمبر، 2023 9:24 م
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