خلال لقائه المدير الإقليمي للوكالة الأممية للهجرة.. الكوني يشدد على ضرورة توحيد الجهود للحد من الهجرة

أخبار ليبيا 24

شدد النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، على ضرورة توحيد الجهود لمساندة الاستراتيجية الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية من الجنوب قبل وصول المهاجرين لمناطق الشمال، مؤكدا على ضرورة خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد من رغبة المهاجرين ترك أوطانهم، للبحث عن سوق العمل خارجها .

وأوضح الكوني خلال لقائه اليوم الاثنين، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوكالة الأمم المتحدة للهجرة عثمان البليسي، بأن ليبيا بلد عبور، وعايشت التعامل مع العمالة الوافدة عبر تاريخها دون اي اشكال تذكر، وتغير الأوضاع الحالية وتدخل عوامل التخريب والاتجار بالبشر وإشكاليات الإجرام العابر للحدود جعل من الهجرة غير الشرعية عبئا يصعب على ليبيا التعامل معه بمفردها.

بحسب بيان المجلس الرئاسي، أشاد المدير الاقليمي بجهود ليبيا خلال العقود الماضية في هذا الشأن باستضافتها المهاجرين وتقديم الرعاية الكاملة لهم في مراكز الإيواء، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتنفيذ برامج عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم في دول المقصد.

واستعرض رؤية الوكالة للحد من الهجرة بإقامة تنمية مكانية، في دول المصدر لتأهيل العمالة تمهيدا لانخراطهم في سوق عمل الدول حسب احتياجها بطريقة نظامية، واشار لأهمية تطوير المراكز الحدودية، وتوفير الامكانيات اللوجستية التي تؤهلها القيام بمهامها، وتأهيل العناصر البشرية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، والاهتمام بالجانب الصحي للمهاجرين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على توحيد الجهود بين ليبيا، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، ودول المقصد المتضررة من الهجرة للحد منها وتنظيمها.