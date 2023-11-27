حماد: حكومة الوحدة أهدرت أموال الليبيين ورئيسها رفض تسليم السلطة للحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن حكومة الوحدة أهدرت أموال الليبيين ورئيسها رفض تسليم السلطة للحكومة الليبية

جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، في جلسة رسمية بمقر المجلس الرسمي في بنغازي.

وأكد حماد أن البرلمان تصدى لبعض المؤامرات التي قادها مبعوثو الأمم المتحدة السابقون المدفوعون بإملاءات الخارجية، مثمنا الجهود التي يبذلها مجلس النواب لحل الأزمة رغم تقاعس المجتمع الدولي.

واتهم حماد البعثة الأممية في ليبيا بالانحياز لطرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الأمم المتحدة عمقت الأزمة باختيارها السيء لبعض ممثليها في ليبيا.

كما أكد حماد أن مجلس النواب تعامل بمهنية مع الحكومة الليبية رغم رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، لافتا إلى أن تصريحات المبعوث الأممي باتيلي الأخيرة حول عدم وجود جيش وطني تقليل من أهمية ودور الجيش التابع لمجلس النواب.