تونس.. العجز التجاري يتفاقم

أخبار ليبيا 24

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تضخم معدل العجز التجاري التونسي بنسبة 26.8 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء في تونس؛ بلغ العجز ملياري دينار أي ما يعادل 643.3 مليون دولار، مقارنة مع سبتمبر من العام نفسه، حيث بلغ 1.5 مليار دينار.

وفيما سبق.. كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد تراجع في ظل انتعاش السياحة لينمو 1.2 بالمئة، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022، ورُبع ما كان عليه في 2021، بحسب التقرير الدولي.

وفي سياقٍ منفصل… توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.

وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.