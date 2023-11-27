تسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء في غرب ليبيا

27 نوفمبر، 2023 10:00 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

قامت، إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة لجهاز حرس الحدود، في تنفيذ المرحلة الثانية، بشأن تأمين الحدود في غرب ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن قوة الإسناد (طبقة) قامت بمشاركة قوة طوق الحمادة الحمراء بالمنطقة الغربية بتسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء حيث توجد بها طرق ومسالك للتهريب.

وأضافت، كما قامت بتمركزات أمنية فجائية بالطريق الرابط بين القريات.

هذا وعقد الأحد اجتماع تقابلي ضم رئيس جهاز حرس الحدود، عقيد محمد المرحاني، مع الفريق الفني التابع لبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في مجال الحدود بليبيا.

وقالت الوزارة، إنّه تمّت مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وإدارة أمن الحدود.

الوسوم
27 نوفمبر، 2023 10:00 ص
0 0

المزيد من الأخبار

منظر عام- بنغازي

استقرار في حالة الطقس في ليبيا

27 نوفمبر، 2023 10:08 ص
أبوسليم والزمالك

الهلال وأبو سليم يخسران في افتتاح مجموعات الكونفدرالية الأفريقية

27 نوفمبر، 2023 8:44 ص

برنت يتراجع إلى نحو 80 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك+

27 نوفمبر، 2023 8:23 ص

وزارة الاقتصاد تُدشن منصة جديدة لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

27 نوفمبر، 2023 1:38 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى