تسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

قامت، إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية التابعة لجهاز حرس الحدود، في تنفيذ المرحلة الثانية، بشأن تأمين الحدود في غرب ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن قوة الإسناد (طبقة) قامت بمشاركة قوة طوق الحمادة الحمراء بالمنطقة الغربية بتسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء حيث توجد بها طرق ومسالك للتهريب.

وأضافت، كما قامت بتمركزات أمنية فجائية بالطريق الرابط بين القريات.

هذا وعقد الأحد اجتماع تقابلي ضم رئيس جهاز حرس الحدود، عقيد محمد المرحاني، مع الفريق الفني التابع لبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في مجال الحدود بليبيا.

وقالت الوزارة، إنّه تمّت مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وإدارة أمن الحدود.