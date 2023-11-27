برنت يتراجع إلى نحو 80 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك+

أخبار ليبيا 24

تراجعت، أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تراجع برنت نحو 80 دولارا للبرميل، إذ يترقب المستثمرين اجتماع أوبك+ في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق لكبح الإمدادات حتى عام 2024.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 80.21 دولار للبرميل صباح اليوم، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.18 دولارا للبرميل، بانخفاض 36 سنتا، أو 0.5 بالمئة.

وارتفع الخامان القياسيان قليلا، الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مدعومين بتوقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان تخفيضات طوعية للإمدادات حتى أوائل 2024، وقد تناقش أوبك+ خططا لمزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار، في منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر، لتسوية الخلافات، بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.