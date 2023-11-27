أخبار ليبيا 24

خسر ممثلا الكورة الليبية أبو سليم والهلال خارج ملعبهما في افتتاح مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، يوم أمس الأحد.

وخسر الهلال، أمام حامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب عمر حمادي في مدينة باب الواد الجزائرية، بثنائية نظيفة، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الجزائري كلا من، إسلام ميريلي والبوتسواني تيوميسانج أوربوني، في الدقيقتين 54 و90+4. وكان فريق الهلال قد أدى مباراة ممتازة في الشوط الأول.

ويتنافس الفريقان ضمن المجموعة الأولى “أ” بجانب مودرن فيوتشر المصري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

أبوسليم أمام الزمالك

من جانبه خسر فريق أبو سليم أمام فريق الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن المجموعة الثانية، بإستاد برج العرب.

وقدم أبو سليم، الذي يشارك لأول مرة في بطولة خارجية، أداءً كبيرًا أمام الفريق المصري، لكن في الدقيقة 73 نجح يوسف أوباما في تسجيل هدف الفوز لفريقه من ضربة رأس بعد ركنية نفذها أحمد زيزو.

وكاد أبو سليم أن يعدل النتيجة بعد رمية تماس قابلها معتصم برأسية صاروخية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم في العارضة وتخرج ضربة مرمى.