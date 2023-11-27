النائب الثاني لتكالة يستعرض مع المهراج مبادرة باتيلي 

27 نوفمبر، 2023 11:17 م
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أخبارليبيا24   

استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي (5+1). 

وتطرق العبيدي والمهراج خلال اللقاء في مقر المجلس في طرابللس إلى الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية. 

وأكد الجانبان على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال. 

وبحث النائب الثاني والسفير الفرنسي لدى ليبيا تطورات العملية السياسية في ليبيا. 

27 نوفمبر، 2023 11:17 م
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