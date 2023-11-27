المبروك يناقش مع السفير الألماني إمكانية عودة الشركات الألمانية 

27 نوفمبر، 2023 11:35 م
0 0

أخبارليبيا24

ناقش وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع السفير الألماني مِخائيل أونماخت إمكانية عودة الشركات الألمانية. 

وأكد الجانبان خلال اللقاء أمس الأحد في مقر الوزارة في طرابلس أن عودة الشركات يساهم في مشروعات التنمية وإعادة الاعمار وبناء جسور التعاون بين البلدين. 

تمحور اللقاء حول سبل دعم المؤسسات الاقتصادية الألمانية المساهمة لبرامج ومشروعات الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة لتطوير المالية العامة. 

وركز الاجتماع على التحول الرقمي وبناء الميزانيات العامة وتوزيعها على المستوى المحلي. 

27 نوفمبر، 2023 11:35 م
0 0

المزيد من الأخبار

النائب الثاني لتكالة يستعرض مع المهراج مبادرة باتيلي 

27 نوفمبر، 2023 11:17 م

الباعور يؤكد موقف ليبيا الثابت حيال العدوان الإسرائيلي على غزة 

27 نوفمبر، 2023 10:44 م

خلال لقائه عطاف..باتيلي: لابد من انخراط القادة الليبيين في معالجة القضايا الخلافية 

27 نوفمبر، 2023 9:24 م

البنك الافريقي يمنح مصر تمويلاً بمئات الملايين

27 نوفمبر، 2023 7:49 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى