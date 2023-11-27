المبروك يناقش مع السفير الألماني إمكانية عودة الشركات الألمانية 

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ناقش وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع السفير الألماني مِخائيل أونماخت إمكانية عودة الشركات الألمانية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أمس الأحد في مقر الوزارة في طرابلس أن عودة الشركات يساهم في مشروعات التنمية وإعادة الاعمار وبناء جسور التعاون بين البلدين.

تمحور اللقاء حول سبل دعم المؤسسات الاقتصادية الألمانية المساهمة لبرامج ومشروعات الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة لتطوير المالية العامة.

وركز الاجتماع على التحول الرقمي وبناء الميزانيات العامة وتوزيعها على المستوى المحلي.