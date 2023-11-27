المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن رفع آخر الحجوزات القضائية المفروضة على أصولها في فرنسا

أخبار ليبيا 24

أعلنت، المؤسسة الليبية للاستثمار، نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية، التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية.

وقالت المؤسسة، في بيان الأحد، إن تلك الشركات والأطراف كانت تسعى لاستخدام أموالها وأصولها لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.

وأكدت المؤسسة، أنها تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، مشيرة إلى أن محكمة استئناف باريس أبطلت آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 2023/11/16م و 2023/11/23م.

وقالت، مؤسسة الاستثمار الليبية، إن ببطلان آخر الحجوزات فإنه، ولأول مرة منذ سنة 2013م، لا توجد أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.

وأعلنت المؤسسة، أن ستبدأ في المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا، بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا المخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.

ورحّبت المؤسسة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أكد على استعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول، بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.

وقالت، إنها سوف تقدم خلال الفترة القادمة خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها، بما يضمن المحافظة على قيمتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.