الكيلاني تطالب الإسراع في “ميكنة” المعاشات الأساسية

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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، على أهمية الإسراع في خطوات تحول صندوق التضامن الاجتماعي إلى استخدام الميكنة في الخدمات المقدمة، خصوصا منظومة المعاشات الأساسية وخدمات فئة ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لها مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة هيئة الصندوق اليوم الأحد، حسب بيان صادر عن الوزارة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تفعيل الاستثمار بشكل أكبر، وضرورة صرف المعاشات الأساسية لمستحقيها في وقتها، ودون تأخير.

وتابع الاجتماع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع المناطق، وضرورة الاهتمام بهذه المؤسسات، وتطوير آلية العمل بها، وكذلك آخر مستجدات مشروع الكود الليبي.

كما أكدت الكيلاني على أهمية الاطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لضمان نجاح عمل الصندوق واستمراريته.

وفي أغسطس الماضي، وجهت الكيلاني بإنشاء منصة استعلام، لكي يتمكن جميع المستفيدين من المعاش الأساسي من الاطلاع على البيانات والمخصصات الخاصة بهم.