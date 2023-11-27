التجارة العالمية تتعافي من الركود

27 نوفمبر، 2023 7:45 م
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أخبار ليبيا 24

توقعتْ منظمة التجارة العالمية أن يسجل معدل نمو تجارة البضائع عالمياً تباطؤًا قدره 0.8% خلال 2023.

المنظمة، ووفق أحدث تقرير لها، قالت إن «تجارة السلع العالمية تتعافى من الركود الأخير وسط طلب أقوى على السيارات والإلكترونيات، مشيرةً إلى أن مؤشر السلع لمنظمة التجارة العالمية ارتفع إلى 100.7 نقطة من القراءة السابقة والبالغة 99.1 في أغسطس، حيث إن القراءات أعلى 100 نقطة تشير إلى النمو في الربع التالي بما يتوافق مع الاتجاهات في المدى المتوسط» بحسب المنظمة.

كما حذرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الشهري من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الآفاق قصيرة الأجل، على حد تعبيرها.

27 نوفمبر، 2023 7:45 م
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