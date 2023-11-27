البنك الأفريقي للتنمية يُعلن تقديمه منح طارئة إلى ليبيا بقيمة مليون دولار

أخبار ليبيا 24

أعلن البنك الأفريقي للتنمية توقيعه على ثلاث اتفاقيات مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمنح المساعدة الفنية، مما يؤكد من جديد التزامه تجاه ليبيا وفق قوله.

وأشار البنك وفق بيان له، عبر موقعه الإلكتروني، إلى التوقيع على الاتفاقيات في طرابلس، في 21 نوفمبر الجاري، وهو اليوم الأول لمهمة تشاورية قام بها وفد من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والمديرة القطرية لليبيا.

وتشمل المنح دعمًا طارئًا بقيمة مليون دولارمن المقرر توجيهه من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة الليبية وسيجري استخدامه لشراء مستلزمات الغسيل والنظافة ومواد الطوارئ اللازمة لمساحات التعلم الموقتة والفصول الدراسية المعاد تأهيلها. وأشار البنك الأفريقي إلى أهمية الإمدادات، التي رتبها البنك بسرعة، بعد فيضانات درنة التي دمرت الجزء الشرقي من البلاد. وستقوم الأطراف الثلاثة في الاتفاقية بتوفير الأموال بسرعة للأشخاص الأكثر تضرراً، لا سيما منهم النساء والأطفال.

ووجه خالد المبروك، وزير المالية الشكر للبنك على استجابته السريعة، قائلا: “إننا نقدر دعم البنك، لا سيما السرعة والكفاءة اللذين أظهرهما للموافقة على المنح. لقد كانت الشراكة مع البنك دائما قوية ومفيدة في تعزيز أجندة التنمية للسلطات الليبية، ونحن نقدر مساعدة البنك في إعداد وتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لليبيا”.

وقالت ميشيل سيرفادي، ممثلة اليونيسف في ليبيا: “إن الأموال ستكون جزءًا حاسما من الاستجابة الطارئة للفيضانات، وبفضل هذا الدعم، ستركز اليونيسف على توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز النظافة ومراقبة جودة المياه، فضلاً عن الإمدادات اللازمة لإعادة فتح المدارس وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية. وأعتقد أن هذه خطوة مهمة في شراكة مثمرة للغاية بين منظمتينا”.

وأضافت: “تعتمد اتفاقيتا المساعدة الفنية الأخريان على صندوق المساعدة الفنية لذوي الدخل المتوسط التابع للبنك، إذ ستدعم الاتفاقية الأولى الحكومة في تطوير أول استراتيجية للأمن الغذائي والتغذية في ليبيا وتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ، أما الاتفاقية الثانية فهي نتيجة التعاقدات بين البنك ووزارة المالية الليبية لتعزيز خطة الحكومة لإصلاح إدارة المالية العامة، وستمكن تنفيذ نظام الإدارة المالية والمعلومات المتكامل”.

وزار الوفد البلاد في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، حيث أجرى خلالها مناقشات مع الحكومة الليبية بشأن المبادرات والمشاريع المقترحة للبنك لعام 2024.