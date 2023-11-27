الباعور يؤكد موقف ليبيا الثابت حيال العدوان الإسرائيلي على غزة 

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أكد المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الطاهر الباعور، اليوم الاثنين الموقف الثابت لليبيا حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأضاف الباعور خلال اجتماع “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يعتدي على غزة فقط، وإنما اعتدى على العالم أجمع برفضه كل القوانين والمواثيق الدولية.

ولفت المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية إلى أنّ الإنسانية لا يمكن تجزئتها، والبكاء على المعتدي لن يصل بنا لحل المشكلة.

وطالب الباعور في مداخلة ألقاها أثناء الجلسة التي حضرها 32 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوربي والدول العربية والجامعة العربية بالنظر بواقعية وبعين الحقيقة للاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعدم الانجرار وراء تزييف الحقائق والأحداث في غزة.

وأشار إلى أن التوصل إلى هدنة مؤقتة يعد أمرًا مقبولًا، ولكن ليست هي الحل، ويجب الضغط على قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار وبشكل مستدام، والعمل على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وشدد على ضرورة التوقف عن وصف المقاومة الفلسطينية بالتطرف، في الوقت الذي تقوم به قوات الاحتلال الغاشم بعملية إبادة جماعية لأهل غزة وتهجير قسري لكافة سكانها.

وأفاد المكلف بتسيير مهام الوزارة أن اقتحام بيت المقدس، يمثل عارًا على المجتمع الدولي برمته والإنسانية جمعاء.