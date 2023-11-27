الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة دائمة في غزة

أخبار ليبيا 24

دعا الاتحاد الأوروبي إلى أهمية تمديد الهدنة التي تنتهي، الثلاثاء، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، قال خلال كلمته ضمن افتتاح اجتماع لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط: «يجب تمديد هذه الهدنة وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي»، على حد قوله.

ويوم الجمعة الماضي.. بدأت إسرائيل وحماس وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، حيث من المقرر أن تطلق حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليًا رهائن في وقت لاحق من اليوم، وتتدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وهذه أول هدنة في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

وبدأت الهدنة، في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش، وتتضمن وقفا شاملًا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة.