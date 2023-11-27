استقرار في حالة الطقس في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد، حالة الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الطقس يميل للاستقرار هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر. وتتراوح درجات الحرارة في عموم ليبيا ما بين 20 و27 درجة مئوية.

وأضاف، أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الشمال الشرقي، في حين تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق.