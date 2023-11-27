استقرار في حالة الطقس في ليبيا

27 نوفمبر، 2023 10:08 ص
0 0
منظر عام- بنغازي
منظر عام- بنغازي

أخبار ليبيا 24

تشهد، حالة الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الطقس يميل للاستقرار هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر. وتتراوح درجات الحرارة في عموم ليبيا ما بين 20 و27 درجة مئوية.

وأضاف، أن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الشمال الشرقي، في حين تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق.

الوسوم
27 نوفمبر، 2023 10:08 ص
0 0

المزيد من الأخبار

تسيير دوريات صحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء في غرب ليبيا

27 نوفمبر، 2023 10:00 ص
أبوسليم والزمالك

الهلال وأبو سليم يخسران في افتتاح مجموعات الكونفدرالية الأفريقية

27 نوفمبر، 2023 8:44 ص

برنت يتراجع إلى نحو 80 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك+

27 نوفمبر، 2023 8:23 ص

وزارة الاقتصاد تُدشن منصة جديدة لتسجيل واعتماد المتاجر الإلكترونية

27 نوفمبر، 2023 1:38 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى