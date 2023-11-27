ارتفاع اليورو واستقرار الدولار في السوق الرسمية

27 نوفمبر، 2023 2:24 م
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الدولار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر العملتين البريطانية والأوروبية ارتفاعا في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

حيث ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 6.06 دينار، واليورو إلى 5.27 دينار مقابل 5.25 دينار.

في حين حافظ سعر الدولار على مستوى 4.81 دينار وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

27 نوفمبر، 2023 2:24 م
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