يونيسف تعلن تصميم خرائط “حماية الطفل” ودعم الصحة النفسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا، رسم خرائط نظام حماية الطفل في ليبيا، والوصول إلى ثمانية آلاف طفل ومقدم رعاية.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع نظمته يونيسف بالتعاون مع وزارات: التخطيط والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وصندوق التضامن الاجتماعي.

وناقش الاجتماع التقدم الكبير تحت الركيزة الثالثة من إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لتطوير رأس المال الاجتماعي والبشري في ليبيا.

وأشار البيان إلى دعم الصحة النفسية لـ11 ألف فرد من أفراد المجتمع، ورعاية ثلاثة آلاف طفل من خلال صناديق تطوير الطفولة المبكرة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في يناير الماضي، إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا.

وحذرت المنظمة الأممية، في تقريرها السنوي، من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه.