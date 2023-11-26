وزير الصحة بالحكومة الليبية يتفقد مستشفيات بمدن القناة المصرية

أخبار ليبيا 24

زار وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، محافظتي بورسعيد والسويس شرقي مصر، عدد من المنشآت الصحية وبحث سبل التعاون.

واستقبل اللواء محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أمس السبت، الدكتور عثمان عبد الجليل، والوفد المرافق له على هامش زيارة تفقدية للمنشآت الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقال الوزير: “الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، فمصر هي الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي درع الأمان للجميع”.

وأشاد وزير الصحة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكداً أن المنشآت الصحية بها تقدم خدمات متقدمة للمواطنين.

وزار عبد الجليل محافظة السويس، وكان في استقباله، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة العامة للرعاية الصحية.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له المجمع الطبي في مدينة 24 أكتوبر بنطاق حي فيصل، للتعرف على الخدمات والإمكانيات التي تقدم للمواطنين بالمجمع الطبيعي وعمل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها، بشكل تجريبي داخل المجمع الطبي الأكبر في مدن القناة وسيناء.

كما تفقد وزير الصحة عثمان عبد الجليل عدداً من الأقسام الطبية منها العناية المركزة للأطفال وغرف العمليات الجراحية، واستمع إلى شرح من الأطباء حول عمل المنظومة داخل الأقسام الطبية المختلفة والخدمة الطبية التي تقدم.