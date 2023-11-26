وزير السياحة المصري: مشروع المتحف المصري الكبير شارف على الانتهاء

أخبار ليبيا 24

أعن وزير السياحة والآثار في مصر، أحمد عيسى، أن بلاده شرعت في مراحل التشغيل التجريبي للدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، معلنًا ان موعد زيارته سيكون مسموحًا باعتبار الأول من ديسمبر القادم، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف سيكون خلال الأشهر المقبلة.

وفي الأثناء.. تسعى مصر إلى زيادة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وفق ما أدلى به رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى.

كما تسعى مصر إلى زيادة عدد زوارها من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح مع حلول العام2024.

رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي؛ قال إن هذا المعدل يأتي بالمقارنة مع 3.1 مليون سائح في 2022؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة في زيادة السائحين العرب بالتوازي مع حالة الرواج التي تعيشها السياحة المصرية في الآونة الحالية، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.