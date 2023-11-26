قوات الدعم تسيطر على حامية المجلد التابعة للجيش السوداني

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على حامية المجلد التابعة للجيش السوداني بولاية غرب كردفان بكامل عتادها الحربي، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بينها وبين الجيش السوداني.

بدورها قالت، المنظمة الدولية للهجرة، إن حوالي 700 شخص قتلوا في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي 4 و5 نوفمبر.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، أن 100 أصيبوا واعتبر 300 آخرون في عداد المفقودين.

واشتبك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قتال عنيف، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.