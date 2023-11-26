على تمام التاسعة.. الهلال يواجه اتحاد العاصمة الجزائرية في الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24

يوجه فريق الهلال الليبي، اليوم الأحد، مستضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائرية، ضمن افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لكأس “الكونفدرالية” الأفريقية للأندية.

اللقاء الذي يستضيفه معلب 5 جويلية على تمام التاسعة مساء بتوقيت المحلي سيديره طاقم تحكيم إيفواري بتكليف من الكاف.

ويقود اللقاء حكم الوسط إبراهيم خليلو طراوري والمساعد الأول عبدالرحمن ديزيري نغوة والمساعد الثاني ونوهو واتارا والحكم الرابع سورو تيونيفار ومراقب اللقاء محمد عبدات بلال من موريتانيا.

وفي المجموعة الأولى ذاتها يخوض فريق مودرن فيوتشر المصري أولى مبارياته أمام سوبر سبورت يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب السلام بالعاصمة القاهرة.

وكان فريق الهلال أقام معسكرًا تدريبيًا في مصر أجرى خلاله عدة مباريات ودية قبل التحول إلى الجزائر.