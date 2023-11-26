عقيلة صالح يطلع على آلية وزارة العدل في تقديم خدماتها للسلك القضائي وللمواطن 

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اطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الآلية التي تتبعها وزارة العدل في الحكومة الليبية في تقديم خدماتها للسلك القضائي وللمواطن.

واستعرض صالح خلال لقائه وزيرَ العدل خالد مسعود مدى مواكبة الوزارة للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأشاد رئيس مجلس النواب بأعمال الوزارة ودورها الهام خلال فترة الفيضانات التي أضرت بمدينة درنة.

وأطلعَ وزيرُ العدل رئيسَ مجلس النواب على توصيات اللجنة العلمية خلال الملتقى الحواري، حول أحكام المفقود في القانون الليبي والذي انعقد صباح السبت بجامعة درنة.

وتركزت التوصيات على ضرورة أن يصدر قرار من وزير العدل بشأن تنظيم مباشرة المحاكم لاختصاصاتها في تحقيق الوفاة والوراثة وتوثيق المحررات.

ورحب رئيس مجلس النواب بهذا المقترح وما سيقدمه من خدمة تخفف معاناة المواطنين في المناطق المتضررة.