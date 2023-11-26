صالح يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة سبل الحل السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع كتلة التوافق الوطني، بالمجلس الأعلى للدولة، القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له، إن اللقاء الذي انعقد بمكتب عقيلة في مدينة القبة، تناول كذلك مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد الشروع في الانتخابات التي تعد المطلب الأساسي للشعب الليبي.

وأصدر رئيس مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد يومين من إقرار المجلس لها.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضاً إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

والخميس الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.