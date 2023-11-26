رياح نشطة إلى قوية على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن تكون الأجواء متقلبة هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء تتكاثر السحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت. الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18-22) م ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء على بنغازي والجبل الأخضر. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19)- (23) ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها- غات – غدامس الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-25) .

الواحات – السرير – تازربو الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-24) .