رياح نشطة إلى قوية على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة

26 نوفمبر، 2023 9:58 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن تكون الأجواء متقلبة هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء تتكاثر السحب مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى سرت. الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تتحول مساء اليوم إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية غربية خفيفة السرعة تنشط يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18-22) م ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الثلاثاء على بنغازي والجبل الأخضر. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19)- (23) ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها- غات – غدامس الحمادة، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-25) .

الواحات – السرير – تازربو الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-24) .

26 نوفمبر، 2023 9:58 ص
0 0

المزيد من الأخبار

وزير الصحة بالحكومة الليبية يتفقد مستشفيات بمدن القناة المصرية

26 نوفمبر، 2023 9:57 ص

باتيلي: الأطراف السياسية في ليبيا ليس لديها رغبة في الانتخابات

26 نوفمبر، 2023 9:38 ص

صالح يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة سبل الحل السياسي الليبي

26 نوفمبر، 2023 9:06 ص

بينها رئيس ديوان المحاسبة.. عقيلة وتكالة يتفقان على تغيير 3 مناصب سيادية

26 نوفمبر، 2023 12:02 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى