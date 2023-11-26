روسيا: دمرنا 31 طائرة أوكرانية مسيرة

أخبار ليبيا 24

أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.

ولفت زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إلى إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليومالذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة “هولودومور” التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين بين عامي 1932 و1933.