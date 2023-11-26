رئيس جامعة طرابلس يقدم إحاطة بمطالب أعضاء هيئة التدريس إلى اللافي

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس جامعة طرابلس المكلف، علي مصدق، اليوم الأحد، إحاطة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بشأن مطالب أعضاء هيئة التدريس، في ظل استمرار توقف الدراسة بالجامعة، واعتصام أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

وعرض رئيس الجامعة على اللافي المطالب المتعلقة بحقوق أساتذة الجامعات العلمية، وتحسين أوضاعهم المالية، وتنفيذ جدول الرواتب المدرج بقانون الجامعات، وسبل الوصول إلى استئناف الدراسة، وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت.

وبلغت أزمة اعتصام أعضاء هيئة التدريس ذروتها مع إعلان نقابة هيئة التدريس الجامعي خطف مجهولين النقيب عبدالفتاح السائح، قبل إطلاقه بناء على اتفاق مع جهاز الأمن الداخلي في طرابلس على فض الاعتصام، واللجوء إلى القضاء.

ولم تتمسك هيئة تدريس جامعة طرابلس وحدها بالمطالب، إذ أعلن نظراؤهم في جامعة صبراتة استمرار اعتصامهم إلى حين استجابة الحكومة لمطالبهم من خلال تطبيق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص الشق المالي، وتحريك عجلة الإيفاد، والبدء في صرف مستحقات إجازة التفرغ العلمي.

كما أعلنت الأمانة العامة بجامعة الجفرة أيضا رفضها فض اعتصام أعضاء هيئة التدريس قبل تلبية مطالبهم، وذلك في ختام اجتماع تشاوري عقد في اليوم نفسه.