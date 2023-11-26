دعمًا لحملة الـ 16 يومًا..البعثة الأممية تعبر عن وقوفها في صف المدافعين عن حقوق المرأة في ليبيا 

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عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن وقوفها في صف المدافعين الليبيين عن حقوق المرأة في دعم حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

ودعت البعثة في بيان لها كافة السلطات الليبية إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي :”بينما ننضم إلى الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030، أدعو المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة إلى الانخراط في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة“.

وأضاف باتيلي :”تشير الأبحاث الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن جميع النساء الأعضاء في المجالس المنتخبة تقريبا اللاتي تم سَبرُ آرائِهن، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف السياسي أثناء انتخابهن أو بعده”.

وأوضح المبعوث الأممي أن هذه التهديدات جاءت من الجماعات المسلحة وأعضاء المجالس المنتخبة الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت التلويح بالاختطاف والاختفاء القسري، والمضايقات عبر الإنترنت، والعنف اللفظي والنفسي.

وأكد باتيلي “كل جهد يُبذل في منع العنف ضد النساء والفتيات يعد خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أماناً وعدالة وشمولاً”.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “ما زلنا نعيش في ثقافة تهيمن عليها الذكورية، مما يترك النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن من المساواة في الكرامة والحقوق“.

وذكرت البعثة أنها تشجع جميع السلطات على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، وحتى يتم تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار.