داخلية الدبيبة تضع خطة تأمين مؤتمر وزراء “س ص” في طرابلس

أخبار ليبيا 24

وضعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، خطة وترتيبات أمنية، لتأمين مؤتمر وزراء العمل في دول تجمع الساحل والصحراء، الذي من المقرر أن ينطلق غدا في العاصمة طرابلس، ويستمر يومين.

وأشارت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها، إلى توزيع المهام والواجبات الأمنية على مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ عملية التأمين.

وجاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، عضو اللجنة التحضرية العليا المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية برؤساء ومديري الأجهزة الأمنية الموكول إليهم تأمين المؤتمر.

وبدأ أعضاء الوفود في الوصول للعاصمة، وتقدمهم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو، للمشاركة في أعمال المؤتمر. ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

بدوره، أكد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء أهمية هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الأفريقية إلى أوروبا.