حماد يعيد تشكيل “عمومية شركة النظافة” في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركات العامة لخدمات النظافة التابعة لها.

وتوجد في ليبيا جمعيتان عموميتان لتلك الشركات، إحداهما في شرق البلاد تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وأخرى في الغرب تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعين حماد كلاً من وزير الحكم المحلي لرئاسة الجمعية العمومية، ووزير الموارد المائية، محمد دومة، في منصب رئيس الجمعية.

وبحسب حكومة حماد، جاء ذلك لتعزيز جهود تحسين الخدمات المقدمة في هذا القطاع المهم.

ومن المقرر أن تعمل الجمعية العمومية على تطوير استراتيجيات جديدة من خلال حملات توعوية وتثقيفية تستهدف جميع شرائح المجتمع.

وفي فبراير الماضي، أعادت حكومة حماد تشكيل تلك الجمعية العمومية برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية عدد من الوزراء.

وفي ديسمبر الماضي، أعادت حكومة الدبيبة تشكيل جمعية عمومية لشركات خدمات النظافة العامة التابعة لها، برئاسة وزير العمل والتأهيل.