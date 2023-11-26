بينها رئيس ديوان المحاسبة.. عقيلة وتكالة يتفقان على تغيير 3 مناصب سيادية

أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر إعلامية عن اتفاق بين رئيس المجلس الأعلى الدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن تغيير (3) من المناصب سيادية في ليبيا، على رأسها منصب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

والمناصب التي يعتزم الطرفان على تغييرها هي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب المصادر، أرسل المجلس الأعلى للدولة أسماء (7) مرشحين لكل منصب، وطلب من مجلس النواب أن يقوم باختيار مرشح واحد من بين الأسماء المرشحة لكل منصب.