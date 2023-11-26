برلمان أطفال ليبيا ينتخب فتاة لرئاسته عن الدورة البرلمانية الثانية

أخبار ليبيا 24

انتخب برلمان أطفال ليبيا، الأحد، فتاة لرئاسته، وذلك بعملية اقتراع أقيمت في مسرح كلية الدعوة الإسلامية بجمعية الدعوة الإسلامية.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، فازت أميرة طارق العائب برئاسة المجلس، بينما اختار الأعضاء هنيبيال عبد الغني الشائبي نائبا أول والحسن حمد علي الغواري نائبا ثانيا.

وعلى صعيد لجان برلمان أطفال ليبيا، فازت ساجدة رمضان جمعة الحجاجي برئاسة لجنة الثقافـة، ومبروكة موسي السوكني للشؤون الاجتماعية، وفرج عثمان فرج عبدالله لحقوق الطفل، وإبراهيم محمد إبراهيم اسكيليح للتعليم، ومحمد علي امحمد للصحة، وإسلام خالد سالم اعليجة للبيئة، وسراج إسماعيل رحومة الديب للإعلام.

وجرت عملية مراسم التسليم والتسلم بين رئيس البرلمان عن الدورة البرلمانية 2021-2022 علي إدريس اظويهر، والرئيسة المنتخبة للدورة البرلمانية 2023-2024 أميره طارق العائب. ومن المقرر عقد الجلسة الثانية للبرلمان نهاية ديسمبر 2023.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، وفاء الكيلاني، أن الوزارة تدعم عمل البرلمان منذ تأسيسه علي المستوي المحلي والدولي، وأتاحت لأعضائه فرصة التعبير وإبداء الآراء والعمل علي اقتراح التوصيات من خلال جلساتهم البرلمانية، وإحالتها إلى الجهات التشريعية والتنفيدية في الدولة.

وفي يوليو الماضي، جرى انتخاب أول برلمان لأطفال ليبيا برعاية حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد 6 سنوات من إعلان تأسيسه تحت شعار “التفاؤل – التفاؤل – التفاؤل” من أجل صناعة مستقبل واعد.