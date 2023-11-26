الهلال الأحمر ينتشل “4” جثث متحللة من داخل المصرف التجاري الوطني بدرنة

أخبار ليبيا 24

تمكن فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة من انتشال عدد أربع جثث متحللة مجهولة الهوية بعد ورود بلاغ من قبل إدارة مصرف التجاري درنة.

ويذكر أن هذه الجثث وجدت بداخل المصرف التجاري الوطني درنة وبالتحديد بالطابق الأرضي للمصرف، حيث تم نقلها إلى مستشفى مدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا وتنوه جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع درنة لكافة المواطنين والشركات ذو المؤسسات الحكومية التي تعمل على إزالة الركام وأعمال النظافة ضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء هذه الاعمال، مع ضرورة التبليغ عن أي أجسام مشبوهة.