النائب العام: حبس مسؤول مراقبة الشأن المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية 

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كشف مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحبس مسؤول مراقبة الشأن المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نهض بمسؤولية بحث الواقع والقانون المتعلقين بواقعات تربُّح غير مشروع.

ولفت المكتب إلى أن البحث، أبان جُنوح سلوك المراقب المالي؛ بتعمُّده وضع وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى الجهاز.

وأوضح أن البحث كشف كذلك قيام المراقب المالي بتحرير صكوكٍ مصرفية استعملها حِين الإيفاء بثمن ثلاث وعشرين مركبة آلية تعمَّد الاستيلاء عليها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المراقب المتهم حَصَّلَ جراء هذا الفعل خمسة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار من أموال الجهاز.

وأفاد مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى حبس المتهم على ذمة القضية.