المنفي بحث مع وفد من الزنتان المصالحة الوطنية والانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، وفدًا من أعيان وحكماء قبيلة الزنتان، لبحث ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات والأوضاع في المنطقة الغربية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول لقاء المنفي مع وفد الزنتان الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودور أعيان وحكماء قبيلة الزنتان في مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة لتوحيد الجهود من أجل ضمان استقرار المنطقة الغربية.

وأثنى الزنتان خلال اللقاء على الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في لم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، تلبيةً لرغبة أبناء الشعب الليبي والمضي قدمًا نحو الانتخابات.

ويأتي لقاء المنفي مع وفد الزنتان في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية من مختلف أنحاء ليبيا وذلك لحشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية.