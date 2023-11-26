السجن 10 سنوات لقيادي بحركة الشباب الإرهابية في الصومال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت محكمة القوات المسلحة في الصومال، الأحد، حكما بالسجن العسكري لمدة 10 سنوات على حاشي جراد علي المسؤول بـ”حركة الشباب الإرهابية”.

وكان حاشي قد انضم إلى الإرهابيين في عام 2013، حيث كان يتقلد منصب الشؤون المالية في محافظات مدغ وغلغدود ويعمل في مدن حررطيري، وجولي عاد، وبعادوين”، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله في منطقة براك عيسى بمحافظة مدغ في السابع من يوليو الماضي.

وألقي القبض على “حاشي حينما كان هو وعنصر إرهابي آخر معه يحملان بندقيتين من طراز أي كي47 ويستقلان دراجة نارية من نوع فيكون، وقد قدما من براك عيسى بالقرب من مدينة بعادوين، إلا أن الأخير توفي على الفور بعد قتال مع الجيش فيما أصيب حاشي بجروح” بحسب الوكالة.

وبعد تحقيق مطول، طلبت النيابة العامة من المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم المذكور أعلاه، حيث تمت الموافقة على القضية في العشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وطبقا للوكالة، أصدر قاضي محكمة القوات المسلحة، الذي أعطى الأطراف في القضية وقتًا كافيًا، حكمًا على حاشي بالسجن العسكري لمدة 10 سنوات، وفق القاضي بمحكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة محمد عبدي مؤمن.