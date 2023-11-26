الرقابة الإدارية توقف رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن العمل 

26 نوفمبر، 2023 2:49 م
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أخبارليبيا24 

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن العمل. 

وأوضحت الرقابة الإدارية أن قرار الإيقاف جاء بناءً على الملاحظات الواردة بتقرير الإدارة المختصة بمتابعة وتقييم أداء مصلحة الأحوال المدنية، بشأن ارتكاب مخالفات إدارية ومالية. 

وأضافت الرقابة الإدارية أن الإيقاف جاء كذلك نتيجة لعدم التعاون مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المكلفين بمتابعة المصلحة، وعدم استجابة رئيس المصلحة لسماع أقواله. 

ولفتت إلى أن الإيقاف لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله، ولائحته التنفيذية. 

26 نوفمبر، 2023 2:49 م
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