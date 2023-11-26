الأولى من نوعها في ليبيا..العامة للكهرباء تعلن ركيب محطة تعمل بخلية واحدة 

26 نوفمبر، 2023 5:01 م
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أخبارليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، أنه تم تركيب محطة الزوية 66/ 11 ك.ف تعمل بخلية واحدة ( كنموذج رقم – 1). 

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة تابع أعمال تنفيذ المحطة التي سيتم إدخالها على الشبكة الكهربائية خلال الذروة الشتوية. 

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن المحطة ستغذي مناطق كل من : (الزوية – تامزاوة – ققم – السريرة ) بالتيار الكهربائي .  

وأشارت إلى أن هذا العمل استكمالا للخطوات والجهود للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية العامة وضمان وصول التيار الكهربائي إلى كافة المدن والمناطق بليبيا. 

26 نوفمبر، 2023 5:01 م
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