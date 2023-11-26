الأمير السنوسي: إنقاذ ليبيا لا يكون إلا من خلال الوحدة والتوافق الوطني 

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أكد ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، اليوم الأحد، أن إنقاذ ليبيا لا يكون إلا من خلال الوحدة والتوافق الوطني.

وقال السنوسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ما أظهرته الأزمات التي عصفت ببلادنا خلال الإثنى عشر عاماً الماضية؛ أن السبيل الوحيد لإنقاذ بلادنا هو الوصول إلى حالة من الوحدة والتوافق الوطني، لا يمكن لوطننا أن ينجو من مستقبل مظلم إلا تحت مظلتها”.

وأضاف ولد العهد :”ما يبعث على الأمل في الوصول إلى هذا الهدف المنشود، هو الوعي التام الذي لامسته من خلال سلسة من اللقاءات التي جمعتني خلال المدة الماضية، مع مجموعة من الشخصيات الوطنية من مختلف المناطق الليبية”.

وتابع السنوسي :”هذه اللقاءات التي سوف تستمر بشكل أكثر نسقاً وتصميماً، والتي أوضحنا من خلالها ترحيبنا لاستقبال جميع الراغبين من مكونات شعبنا وأهلنا؛ تُشكّل البداية الفعلية لحوار وطني شامل وحقيقي لا يستثني أحداً”.

وأكد بالقول :”هذا الحوار يهدف إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في جميع أنحاء بلادنا العزيزة وعودة سيادتها الغائبة وأمنها المفقود”.

وواصل ولي العهد :”نحن حريصون على الانتقال بهذا الحوار ومتابعة اللقاءات والنقاشات لتكون داخل بلادنا، كما يفترض أن يكون عليه الأمر، لإيماننا بأنه ليس هناك خلاص إلا بالمشاركة الوطنية الفاعلة والواسعة للوصول ببلادنا إلى بر الأمان”.