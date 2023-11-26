استهداف آخر.. هجوم على سفينة مرتبطة بإسرائيل

أخبار ليبيا 24

كشف مسؤول دفاعي أميركي عن وجود معلوماتٍ تفيد بهجوم محتمل على سفينة إسرائيلية جنوب غربي خليج عدن.

هيئة تابعة للبحرية البريطانية نقلت عن رويترز قولها: إن «هناك دلائل تشير إلى أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة سنترال بارك في خليج عدن، وأن القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة عن قرب، وتراقب الوضع»

وفيما سبق.. تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه بأنها إيرانية.

وترفع السفينة «CMA CGM Symi» التي تمت مهاجمتها المحيط الهندي علم مالطا ومن المتوقع أنها استُهدفت بطائرة من دون طيار انفجرت بالقرب من السفينة مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة من دون إصابة أي من أفراد طاقمها، بحسب ما نقلته الشر ق الأوسط.

وفيما سبق… أعلنت جماعة الحوثيين، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل علم اسرائيل، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية بسبب ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي.. على حد تعبيرها.