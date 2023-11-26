استطلاع| متابعينا يؤكدون أن التشكيلات المسلحة لن تستجيب لتعليمات المنفي بعدم التحرك إلا بعد الحصول على إذن 

أخبارليبيا24

تشهد طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين التشكيلات المسلحة المنتشرة في العاصمة تتسبب في بعض الأحيان بسقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيين وتسجيل إصابات ناهيك عن الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وتؤدي الاشتباكات كذلك إلى التأثير على المواطنين من إيقاف دراسة الطلبة وتعطيل الأعمال والنزوح والخسائر في الأرواح والممتلكات إضافة إلى التأثير النفسي والخوف والهلع بينهم.

والأيام القليلة الماضية اتهم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بجمع التشكيلات المسلحة بهدف الهجوم على معبر (رأس جدير) الحدودي مع تونس وتداولات أنباء عن التحشيد العسكرية بين الطرفين تنبئ بقرب وقوع اشتباكات مسلحة.

وعقب هذه التحشيدات العسكرية أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تعليماته يأمر كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات إلا بعد الحصول على إذن مسبق.

وبناء على هذه الأحداث توجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24” بسؤال، هل تعتقد أن التشكيلات العسكرية ستستجيب لهذه الأوامر؟

متابعي منصتنا عبر موقع “تويتر” أجابوا بالإجماع أن التشكيلات العسكرية المسلحة لن تستجيب لأوامر المنفي حيث كانت نسبة من أكد أنه لن تكون هناك استجابة 100% من إجمالي المصوتين.

وعبر حسابنا على “فيسبوك” كانت البداية مع صمود الفتح والذي قال :”التعليمات من تركيا وليست من أشباه الحكومات”.

وأكد Juma Beed بالقول :”هذا – محمد المنفي – حاطينه ينش على الذباب بس توا هذا القائد الأعلى ههههههههه”.

وتهكم على محمود كذلك على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حيث قال :”شن داير في شعره، زيت محروق، زعما داير لحسه ها الملحوس، خلانا مضحكه بين العرب”.