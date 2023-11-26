إسرائيل تستهدف مطار دمشق الدولي

26 نوفمبر، 2023 6:29 م
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أخبار ليبيا 24

استهدف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مطار دمشق الدولي، دون ورود معلوماتٍ حول الأضرار

صحيفة الوطن السورية، نقلت عن مصادرها وشهود عيان تصاعد أعمدة الدخان من منطقتي المزة والمعضمية في العاصمة، في أعقاب الانفجارات، مشيرةً إلى أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاريْ حلب واللاذقية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن تل أبيبتهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان، فيإطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى المملكة.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن “إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين”.

26 نوفمبر، 2023 6:29 م
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