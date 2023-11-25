وزارة الموارد المائية تقيم السدود الليبية

بناءً على توجيهات وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من النواب في ليبيا، محمد دومه، تم إجراء عملية تقييم شاملة لحالة السدود المائية في ليبيا بالتعاون مع خبراء من شركة “سيبكو” الصينية، المتخصصة في مجال إدارةوبناء السدود.

ويهدف هذا التقييم إلى ضمان سلامة وكفاءة السدود وتحسين أدائها وتوفير المياه بشكل مستدام وآمن للجمهور.

وتضمنت عملية التقييم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الموارد المائية، دراسة وفحص تقني للسدود المائية، معالتركيز على تقييم التصاميم الهندسية والبنية التحتية ونظام المراقبة والصيانة المعتمد.

كما تم تحديد أي نقاط ضعف أو تحسينات محتملة في السدود وتقديم توصيات وإرشادات محددة لتعزيز الأداءوالسلامة والموثوقية للسدود، وقد استفادت عملية التقييم من الخبرة العالمية والتقنيات المتقدمة التي تتمتع بها شركة“سيبكو” الصينية في مجال السدود.